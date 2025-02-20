«Ветряночные вечеринки»: что это такое и в чем их опасность

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Педиатр Трясцына: миф о безопасности ветрянки сильно преувеличен

Зеленый бум. Чем опасен тренд на «ветряночные вечеринки»?

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Не следует верить мифам о безопасности этой болезни.

Среди родителей набирают популярность «ветряночные тусовки». Здоровых детей приводят в гости к заболевшим ветрянкой, чтобы они обменялись вирусом и скорее выработали к нему иммунитет. Этот метод очень опасен, так как он способен вызвать тяжелые осложнения, выяснили aif.ru.

Производитель популярной американской вакцины от ветряной оспы ушел с российского рынка. Во многих государственных поликлиниках они закончились. В частных еще остались, однако цены на медицинские услуги там весьма нескромные. Стоимость прививки варьируется от четырех тысяч рублей до семи. Эти обстоятельства подталкивают родителей на поиск нестандартных решений.

«Миф о безопасности ветрянки сильно преувеличен. Если у вас или у кого-то из вашего окружения инфекция протекала в легкой форме, это не значит, что риска осложнений нет. Ветряная оспа может вызвать менингоэнцефалит — воспаление оболочек и вещества головного мозга, опасное параличем. Также инфекция может быть гангренозного и буллезного типов: с проявлениями интоксикации и образованиями пузырей с жидкостью», — рассказала газете педиатр Наталья Трясцына.

Она объяснила, что из-за осложнений после ветрянки страдает около 10% детей. Нельзя спрогнозировать, попадет ребенок в это число или нет. В случае с ветряной оспой не исключается и летальный исход, подчеркнула врач.

Кроме того, перенесенная в детстве ветрянка не гарантирует, что во взрослом возрасте человек приобретет иммунитет к этой болезни. Нет препятствий к тому, чтобы подхватить ветряную оспу во второй раз. Только вот проявится она иначе — в виде опоясывающего лишая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасна ветрянка для взрослого.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.43
-0.91 94.08
-1.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:58
Еврейская мудрость: что нужно купить в конце зимы, чтобы остаться в плюсе
4:40
«Мы продвигаемся»: Трамп подтвердил планы о переговорах с РФ и КНР о ядерном разоружении
4:21
Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован
4:16
«Непонятная чертовщина»: Трамп рассказал о расходах предыдущей администрации
3:58
«Ветряночные вечеринки»: что это такое и в чем их опасность
3:40
Гололедица и облачность: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 20 февраля

Сейчас читают

Бей своих, чтоб чужие боялись. Как Трамп превращает Европу в колонию США
Абсолютно искренен: почему Natan не манипулировал, говоря о страданиях
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год