Чем опасна ветрянка для взрослого? Мнение врача-терапевта

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 39

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, почему важно вакцинироваться от ветрянки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Custom Medical Stock Photo; 5-tv.ru

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Врачи уверены, что самый прекрасный способ защитить себя — это вакцинация.

Всем известная ветрянка — это абсолютно детское заболевание, которое переносится в юном возрасте легко. Однако и у ветрянки бывают осложнения. И в детстве может развиться фасциит, который переходит в воспаление мышечных оболочек, некротизирующихся в сыпь. Подробнее о ветрянке 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

Также следствием у иммунокомпрометированных болезней могут быть ветряночные энцефалиты и появление пневмонии, поэтому такой болячкой лучше переболеть с детства, так как во взрослом возрасте люди с плохим иммунным ответом могут умереть от ветрянки.

По словам эксперта, лучше всеми «детскими» болезнями переболеть в детстве, так как в этот период иммунная система более реактивная: ребенок лижет пол, играет с игрушками, с животными, то есть в этом возрасте «иммунка» работает на максимум, ее главная задача — это борьба с инфекциями, тренировка иммунитета.

Сейчас появилась вакцина от ветрянки. Российской еще нет, но есть зарубежная.

«Я рекомендую детям, кто не переболел ветрянкой, перед школой вакцинироваться. Это не защитит стопроцентно, но, если ребенок заболеет, то это будет легкая форма — пара высыпаний, два дня температуры и все. Против двухнедельных язв по всему телу, которые еще заживают потом столько же», — говорит врач-терапевт Ирина Ярцева.

Также доктор советует вакцинироваться взрослым, которые не болели, потому что, скорей всего, у них будут дети или контакт с теми, кто может заразить их. У нее очень долгий инкубационный период.

Взрослый, пожилой человек, диабетик или раковый больной может тяжело болеть ветрянкой. Во взрослом состоянии все это остается на слизистых.

«У меня был 25-летний пациент, у которого сыпь была на гениталиях, на стопах, во рту, все больно», — вспоминает врач.

Терапевт заключает, что в детстве это смешно быть «зеленым человечком», а во взрослом состоянии, если человеку еще предстоит работать лицом, то это стресс.

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