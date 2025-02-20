«Непонятная чертовщина»: Трамп рассказал о расходах предыдущей администрации

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Дональд Трамп: расходы предыдущей администрации исчислялись сотнями миллионов до

Трамп рассказал о «непонятных» тратах Вашингтона

Фото: AP/TASS

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Их назначение доподлинно неизвестно.

Президент США Дональд Трамп рассказал на инвестиционном форуме в Майами, что расходы администрации его предшественника Джо Байдена исчислялись сотнями миллионов долларов.

«Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, двадцать миллионов — на „Улицу Сезам“ для Ирака. Я знаю, как это делается: 50 тысяч долларов тратишь на съемочную группу, даешь им сверху пару баксов — и все. Не 20 миллионов», — сообщил лидер Соединенных Штатов.

Он также добавил, что предыдущая администрация выделила 100 миллионов долларов на презервативы для религиозно-политического палестинского движения ХАМАС. По словам Трампа, все прочие расходы — «непонятная чертовщина», назначение которой нынешний президент понять так и не смог. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп заявил, что Зелинский «ужасно» поработал президентом Украины. По словам главы Соединенных Штатов, Владимир Зелинский виноват в смерти миллионов невинных. Трамп также добавил, что Зеленский — всего лишь комик, чей успех и в прошлом никогда не был значительным.

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