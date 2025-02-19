По словам президента США, тот загубил миллионы человек.

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в отказе от произведения выборов, а также заявил, что Трамп заявил, что Зеленский ужасно поработал президентом Украины.

Политик выложил в соцсети пост с негодованием по поводу действий лидера киевского режима.

По словам Трампа, Зеленский — всего лишь комик, имевший в прошлом весьма скромный успех. Из-за этого вдвойне удивительно, что он смог убедить власти США выделить ему более 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну.

«США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, причем европейские деньги гарантированы, а США не получат ничего взамен. Эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас — у нас есть большой, красивый океан, который нас отделяет. Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, „ПРОПАЛА“. <…> рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел — это в том, чтобы „играть“ на Байдене, как на скрипке», — резко высказался американский президент.

По словам лидера США, Зеленский проделал «ужасную работу» на посту президента Украины, разрушив страну и напрасно загубив миллионы человеческих жизней.

Трамп также отметил, что пока Зеленский продолжает наглеть, у США происходит успешный диалог с Россией, который Байден даже не попытался начать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский взбесился из-за слов Трампа о доверии к нему 4% украинцев.