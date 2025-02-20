Еврейская мудрость: что нужно купить в конце зимы, чтобы остаться в плюсе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 12 0

Эксперт Патешман: в конце зимы нужно покупать билеты на поезд

Чем выгодно затариться в конце февраля? Подборка еврейских лайфхаков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Выгодные вложения способны обеспечить благополучие на долгий срок.

В конце февраля будет хорошим решением купить железнодорожные билеты на море, забронировать отель к отпуску и открыть пополняемый вклад в банке. А вот покупать лыжи и снегокаты не стоит, рассказал эксперт по личным финансам Александр Патешман в беседе с Life.ru.

Конец зимы — самое время подумать о летнем отпуске, уверен эксперт. Продажи билетов на поезд открываются за 90 дней до начала сезона, лучше не упускать момент. Ведь чем ближе лето, тем дороже билеты. Да и наличие свободных мест никто не гарантирует.

Та же история с бронированием отелей. Когда вопрос с пунктом назначения и транспортом решится, следует сразу обеспечить себе жилье на период отпуска. Такой подход ни к чему не обязывает: если в будущем появятся более выгодные варианты, бронь можно отменить, а деньги за билеты вернуть, не потеряв ни копейки.

Далее — банковские вклады. Сейчас будет весьма кстати открыть счет с минимальным взносом от десяти до 50 тысяч рублей. Дело в том, что ставки в настоящий момент достигли максимума, дальше — только спад. Если вовремя среагировать и обзавестись пополняемым вкладом, то доходность зафиксируется, а вложения будут увеличиваться по мере снижения ставок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выбрать безопасное одеяло с подогревом.

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