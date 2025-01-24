Комфортный сон: как выбрать безопасное одеяло с подогревом

На видео — кадры жуткого пожара, который унес жизнь пенсионерки. Пожилая женщина хотела согреться и уснула под электроодеялом. Ночью прибор замкнуло, и началось возгорание. Многие считают, покупать домой такое устройство небезопасно.

Только в России каждый год из-за постельного белья с подогревом происходит несколько десятков пожаров. О том, как выбрать качественное электроодеяло, рассказал авторский проект Владимира Щеглова «Самая полезная программа».

Бюджетное или дорогое: какое одеяло с подогревом выбрать

Электрик Михаил Ичеткин объяснил: изделие может вспыхнуть, если провода у него тонкие и некачественные, а само одеяло слишком мощное — от 100 Вт и выше. Чтобы себя обезопасить, лучше выбрать вариант попроще. Ведь для разогрева до комфортной температуры большая мощность не нужна.

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«У каждого размера одеяла свое напряжение, которое оно и выдает», — отметил эксперт.

Самый популярный вариант на рынке — одеяло для кровати-полуторки. Средняя мощность такого устройства — 60 Вт.

«Если одеяло качественное, то при такой мощности с ним ничего не случится. Хотя производители рекомендуют его включить на определенное время и перед сном его выключить», — поделился специалист.

Но легко ли найти на прилавках качественное одеяло с подогревом? Чтобы ответить на этот вопрос, купили два образца одинаковой мощности: подешевле и подороже. Первым посмотрели бюджетный экземпляр.

«Перед нами образец за 2000 рублей, состоящий из самого одеяла, в котором проложены провода, теплоэлементы, пульт управления, которым регулируется мощность», — прокомментировал эксперт.

Пульт управления двухконтурный. Это значит, что у одеяла две отдельные зоны подогрева. В каждой из них можно выставить свою температуру. Удобно.

«Одеяло делится на два контура. То есть первый контур обогревает одного человека, к примеру, второй контур — второго человека», — сказал Ичеткин.

Внутри одеяла прощупываются нагревательные элементы — провода. По оценке эксперта, они распределены равномерно. По идее, такое одеяло должно хорошо прогреваться по всей площади.

«Сам провод должен быть, по идее, защищен, чтобы он не переламывался, не перегревался. Скорее всего, на нем должна быть какая-то изоляция. По крайней мере, она должна быть там», — пояснил специалист.

За второе одеяло заплатили почти в два раза больше — 3500 рублей. Но на первый взгляд образцы ничем не отличались.

«Перед нами абсолютно одинаковые одеяла. Второе как первый образец. За исключением того, что дополнительные две бирки есть. Также у нас такой же неотсоединяющийся провод под одеяло. Абсолютно такой же пульт для управления контурами», — продемонстрировал эксперт.

Краш-тесты электроодеяла на безопасность

Но будет ли разница в работе приборов? Первое, что проверили — скорость и температуру нагрева. Производители одеял обещали, что буквально за десять минут те прогреются до 50 градусов.

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Включили в розетки оба образца. Как только время вышло, оценили результат. Начали с устройства за 2000 рублей.

«На ощупь одеяло теплое, нагретое. Особенно в местах, где проходит провод. По ощущениям до 50 градусов не дотягивает», — заметил эксперт.

Так и есть. На экране тепловизора в среднем 33 градуса. И только провода прогрелись сильнее — до 46. А вот дорогой экземпляр полностью соответствовал заявленным характеристикам. Средняя температура — почти 50 градусов. А на нагревательных элементах — еще выше.

«Поскольку одеяла абсолютно одинаковые, были они в одинаковых условиях. Но у второго образца температура на пару градусов выше», — отметил специалист.

При этом всего за десять минут у обоих образцов пульт управления стал горячим. По словам эксперта, такой перегрев в будущем может стать причиной поломки.

«Со временем здесь внутри этого блока начнется перегорание. Где-то оплавление от высоких температур. И может в дальнейшем привести к порче самого блока и к последующему замыканию», — объяснил электрик.

Но что будет, если одеяло намокнет? Производители уверяли: ткань у образцов водоотталкивающая и не пропустит жидкость к нагревательным элементам.

«Сейчас мы это проверим. Возьмем пульверизатор и побрызгаем», — сказал специалист.

Дорогой образец пропустил чуть меньше воды. Но в целом оба одеяла промокли.

«Одно одеяло пропустило через два слоя воду. Второе — только через один. Но это не говорит о том, что надо переплачивать целых 2000 рублей», — заключил эксперт.

Решили пойти дальше и постирать одеяло. Так как пульт управления на образцах не снимался, просто замочили полотно в ванной. А провод оставили снаружи. Посмотрели, переживут ли устройства такой краш-тест.

После ручной стирки и сушки включили их в розетку. Оба одеяла сразу же заработали. А значит, они действительно не боятся воды. Получается, дешевый прибор ничем не уступает дорогому. Единственная разница — в температуре нагрева. Для неотапливаемой дачи или похода с палатками лучше взять электроодеяло подороже. А вот для квартиры в межсезонье подойдет и бюджетный вариант.