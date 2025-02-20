«Она меня отшила»: Ярослав Могильников шпионил за понравившейся ему девочкой в лагере

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 1 291 0

Ярослав Могильников шпионил за понравившейся ему девочкой в лагере

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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После того случая актер никогда больше не решался пробовать себя в роли «сталкера».

Российский актер Ярослав Могильников шпионил за девочкой, которая ему нравилась. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Красный шелк».

«В лагере шпионил за девочкой, которая мне нравилась. Я хотел ей признаться. Ходил за ней, а потом подошел, и она меня отшила. У меня плохие воспоминания, связанные со шпионажем», — поделился актер.

Для того, чтобы устроить слежку, Ярослав пригласил своих друзей. Он хотел обыграть ситуацию так, словно они просто гуляют. Но план провалился, девочка раскусила обман.

«Я позвал пацанов и сказал: „Давайте сделаем вид, как будто мы просто идем, просто гуляем“. Но она сказала мне, что она меня спалила. Так что плохой из меня шпион», — вспомнил Ярослав.

Он отметил, что после того случая больше никогда не пытался шпионить. Также актер поделился своим подходом к отношениям с девушками. Ярослав — романтик, это неоднократно подмечала его мама.

«Я вечно устраиваю какие-то сюрпризы для своих девушек. Я очень часто встречал их после самолета или поезда, не говоря им об этом. Часто украшал комнату, девушка приходила и удивлялась. Ну в каких-то мелочах еще возможно это проявлялось», — рассказал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Могильников высказался о работе Пересильд и Дмитриенко.

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