За ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре украинских дрона

ВСУ атаковали два региона России.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
За прошедшую ночь над территорией регионов России дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ были уничтожены четыре украинских беспилотника. Об этом проинформировало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.
Три дрона были сбиты над территорией республики Крым. Один БПЛА ВСУ был перехвачен над Брянской областью.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские боевики за сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего было использовано 63 единицы различных боеприпасов. В результате атаки один человек погиб.
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