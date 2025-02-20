За ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре украинских дрона

За прошедшую ночь над территорией регионов России дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ были уничтожены четыре украинских беспилотника. Об этом проинформировало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Три дрона были сбиты над территорией республики Крым. Один БПЛА ВСУ был перехвачен над Брянской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские боевики за сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего было использовано 63 единицы различных боеприпасов. В результате атаки один человек погиб.