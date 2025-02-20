За ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре украинских дрона

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

ВСУ атаковали два региона России.

Сбитые БПЛА

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь над территорией регионов России дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ были уничтожены четыре украинских беспилотника. Об этом проинформировало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Три дрона были сбиты над территорией республики Крым. Один БПЛА ВСУ был перехвачен над Брянской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские боевики за сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего было использовано 63 единицы различных боеприпасов. В результате атаки один человек погиб.

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Атака беспилотников на регионы России
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