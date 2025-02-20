Он также задумался о сделке с Москвой.

Россия имеет козыри в переговорах по конфликту на Украине, ведь она контролирует значительные территории. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами.

«Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри <…>, у них есть преимущество», — сказал он.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что можно заключить сделку с Россией. При этом он намерен «воскресить» соглашение с Украиной по добыче минералов после отказала президента Незалежной Владимира Зеленского подписать его.

Ранее Трамп заявил, что Зеленкому доверяют лишь 4% украинцев. Глава Незалежной отреагировал на это очень нервно. Он указал на русский след, заявив, что недостоверную информацию президенту США якобы предоставили россияне.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин удивился сдержанности Трампа в отношении Европы.