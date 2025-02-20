«Есть козыри»: Трамп заявил о преимуществе РФ в переговорах по Украине

Трамп: Россия имеет козыри в переговорах по конфликту на Украине
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
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Он также задумался о сделке с Москвой.
Россия имеет козыри в переговорах по конфликту на Украине, ведь она контролирует значительные территории. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами.
«Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри <…>, у них есть преимущество», — сказал он.
Вместе с тем Трамп подчеркнул, что можно заключить сделку с Россией. При этом он намерен «воскресить» соглашение с Украиной по добыче минералов после отказала президента Незалежной Владимира Зеленского подписать его.
Ранее Трамп заявил, что Зеленкому доверяют лишь 4% украинцев. Глава Незалежной отреагировал на это очень нервно. Он указал на русский след, заявив, что недостоверную информацию президенту США якобы предоставили россияне.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин удивился сдержанности Трампа в отношении Европы.
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