«Вели себя хамским образом»: Путин удивился сдержанности Трампа в отношении Европы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Срочная новость 601 0

Путина удивила сдержанная реакция Трампа на хамство союзников в Европе

Путин удивился сдержанности Трампа в отношении хамства со стороны Европы

Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

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Президент также высказался о результатах переговоров РФ и США в Эр-Рияде.

Президент РФ Владимир Путин удивился сдержанности главы США Дональда Трампа в отношении хамства со стороны Европы.

«Честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента США Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя, прямо скажем, хамским образом. Он еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении», — отметил он в разговоре с журналистами.

По итогам прошедших переговоров РФ и США в Эр-Рияде Путин отмечал, что с удовольствием встретится с американским лидером.

К слову, президент получил доклад об итогах переговоров и положительно оценил их итог. Кроме того, он охарактеризовал атмосферу на переговорах как доброжелательную.

Глава государства подчеркнул, что американскую сторону представляли «совсем другие люди», которые подошли к обсуждению без осуждений и предвзятости. По словам Путина, в скором времени Россия проинформирует об итогах переговоров партнеров в рамках БРИКС.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Встреча российской и американской делегаций прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Россию на ней представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Он отметил, что пока рано говорить о дате встречи между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, на следующей неделе они вряд ли состоятся.

Ушаков особо выделил то, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. Пока неизвестно, кого от России включат в список делегации, так как это решение лично будет принимать президент страны.

Известно также, что стороны договорились «навсегда решить» проблему работы дипмиссий и восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

Лавров, подводя итог встречи, отметил, что США и Россия, наконец, начали слышать друг друга. В свою очередь в американском Госдепе назвали прошедшие в Эр-Рияде переговоры «важным шагом вперед».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал истерику Украины неуместной из-за их отсутствия на переговорах РФ и США.

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