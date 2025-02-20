«Собственной грудью будет огораживать»: Добровинский высмеял попытки Алсу закрыть Абрамову выезд из РФ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 49 0

Адвокат Добровинский: попытки Алсу закрыть экс-супругу выезд из РФ бессмысленны

Адвокат Абрамома пошутил над попытками Алсу закрыть выезд из РФ экс-супругу

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

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Юрист предложил знаменитости неожиданное альтернативное решение.

Попытки певицы Алсу запретить бывшему мужу, бизнесмену Яну Абрамову, выезд за пределы РФ — бессмысленны. Об этом в беседе с Общественной службой новостей заявил адвокат экс-супруга артистки Александр Добровинский.

По словам юриста, намерения исполнительницы запретить выезд Абрамову не увенчались сейчас и в будущем тоже не увенчаются успехом. Савеловский районный суд ее жалобу не удовлетворил, так как не нашел достаточных оснований для ограничения предпринимателя в передвижениях. К тому же со стороны Алсу не были предоставлены какие-либо доказательства.

«Пожалуй, больше эффекта будет, если она собственной грудью будет ему огораживать путь на границе, чтобы он не выехал из страны. Вот тогда ее старания, полагаю, будут не напрасны», — иронизирует Добровинский.

Официально пара развелась в августе 2024 года. Но судебные разбирательства все еще продолжаются. Экс-супруги делят совместно нажитое имущество. Известно, что Абрамов предлагал бывшей жене выплатить 2,5 миллиарда рублей и обеспечить финансовую поддержку после расторжения брака. Певца на такие условия не согласилась и обратилась в суд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Добровинский о личной жизни бывшего мужа Алсу.

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