Уже 94 человека погибли в водоемах России с начала 2025 года

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Несчастных случаев на тонком льду стало больше аж на 10%.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Более 90 человек погибли на водоемах России с начала 2025 года. По данным МЧС, статистика несчастных случаев на тонком льду растет.

По сравнению с прошлогодними показателями, утонувших в 2025-м на 10% больше. Один из последних случаев произошел в Калининградской области. Тонкий лед не выдержал двоих рыбаков на мотобуксировщике. Мужчины вместе с техникой ушли под воду и самостоятельно уже не выбрались.

А в Башкирии во время подводной охоты утонул опытный дайвер. Его тело спасатели искали три дня и обнаружили под льдом на 300 метров ниже по течению.

Специалисты напоминают, что безопасная толщина льда — не менее десяти сантиметров. В реках вода промерзает неравномерно, корка может быть тоньше в устьях и на участках с быстрым течением. А на автомобилях можно передвигаться только по официально открытым зимним переправам.

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