В Новой Москве произошло нападение на сотрудников ГАИ
Правоохранители сейчас разыскивают одного из злоумышленников.
Фото, видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru
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Столичная полиция сейчас разыскивает злоумышленника, который напал на экипаж ГАИ. Инцидент произошел вечером в Новой Москве.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. Находившиеся в машине двое мужчин повели себя агрессивно и напали на правоохранителей. Они набросились на одного из патрульных, а второму пришлось стрелять в воздух.
Одного из нападавших удалось задержать сразу, второй скрылся, его поиски продолжаются.
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