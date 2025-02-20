В Новой Москве произошло нападение на сотрудников ГАИ

Столичная полиция сейчас разыскивает злоумышленника, который напал на экипаж ГАИ. Инцидент произошел вечером в Новой Москве.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. Находившиеся в машине двое мужчин повели себя агрессивно и напали на правоохранителей. Они набросились на одного из патрульных, а второму пришлось стрелять в воздух.

Одного из нападавших удалось задержать сразу, второй скрылся, его поиски продолжаются.