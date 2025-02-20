Мест в зале не было: в Берлине прошла премьера главного фильма года «Красный шелк»

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В Берлине прошла премьера главного фильма года Красный шелк

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кинопоказ прошел в Русском доме и вызвал большой интерес.

Главная кинопремьера этого года — блокбастер «Красный шелк» — уже сегодня выходит на большие экраны. Первыми впечатлениями от просмотра поделились жители Берлина.

Минувшей ночью в столице Германии фильм представили зарубежной аудитории. Кинопоказ прошел в Русском доме и вызвал большой интерес — свободных мест в зале не было.

«Фильм отличный, интересный, с прекрасным актерским составом, захватывает с первой минуты», — поделился директор Русского дома в Берлине Павел Извольский.

«Я пересмотрю некоторые части фильма, поскольку не говорю по-русски, но я понял идею. И это было очень весело, это действительно отличный опыт», — заявил зритель Тимо.

«Будет продолжение — будем с удовольствием смотреть. Блокбастер такой крутой, чего там, нечасто такое увидишь. Очень понравилось», — сообщили русские зрители.

Фильм основан на реальных событиях, которые разворачивались в 1927-м году и стали определяющими в отношениях Советского Союза и Китая. Исторический детектив снимали на крупнейшей китайской киностудии, а также в нескольких регионах России.

Многие экшн-сцены исполнитель главной роли — актер Милош Бикович — выполнил самостоятельно. Их постановкой занимались каскадеры, ранее ответственные за трюки Джеки Чана.

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