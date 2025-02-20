Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Геннадий Косарев

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 60 0

Артиста не стало после продолжительной болезни.

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Геннадий Косарев

Фото: Кадр из сериала «Обгоняя время», реж. Леонид Пляскин 2018 г.

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Актер Геннадий Косарев, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент особого назначения», умер в возрасте 64 лет. Об этом в социальных сетях сообщает Молодежный театр на Фонтанке, где служил артист.

Согласно публикации, актер ушел из жизни накануне после продолжительной болезни.

«Борясь с тяжелой болезнью, он продолжал выходить на сцену — не мог подвести зрителей и коллег. Еще неделю назад он играл в спектакле „Жозефина и Наполеон“… своем последнем спектакле», — отметили в театре.

Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.

Геннадий Косарев известен зрителям по ролям в сериалах «Литейный», «Улицы разбитых фонарей», «Агент особого назначения» и многим другим. Всего в фильмографии артиста насчитывается свыше 40 работ.

После окончания ГИТИСа Косарев присоединился к труппе московского театра имени Маяковского, где прослужил 11 лет и исполнил более десяти ролей. Затем артист переехал в Санкт-Петербург и поступил в Молодежный театр на Фонтанке, в котором проработал 30 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный деятель искусств России, режиссер и старейший педагог ГИТИСа Григорий Спектор ушел из жизни в возрасте 99 лет. За свою жизнь режиссер поставил более сотни драматических и оперных спектаклей, оперетт и мюзиклов, он также писал либретто и пьесы.

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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Геннадий Косарев

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