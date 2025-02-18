Легенда ГИТИСа: на 100-м году жизни умер режиссер Григорий Спектор

Последний урок он провел в декабре 2024 года.

Заслуженный деятель искусств России, режиссер и старейший педагог ГИТИСа Григорий Спектор ушел из жизни в возрасте 99 лет. Об этом сообщила пресс-служба института.

«Сегодня на 100-м году жизни не стало легенды ГИТИСа — нашего старейшего педагога, артиста и режиссера, драматурга и либреттиста, музыкального и театрального критика, заслуженного деятеля искусств России Григория Владимировича Спектора», — говорится в сообщении.

ГИТИС выразил соболезнования супруге Спектора Татьяне Борисовне, а также его семье, друзьям коллегам и ученикам. Дата и время прощания с режиссером не уточняется.

Григорий Спектор родился 19 января 1926 года в Тбилиси. Он учился в музыкальной школе, занимался в драматической студии. В годы Великой Отечественной войны Спектор выступал с ансамблем в госпиталях для раненых солдат. После школы он продолжил «служить» в ансамбле погранвойск, играя на скрипке и ударных.

После Победы в войне Спектор поступил на режиссерский факультет ГИТИСа. В студенческие годы он работал в театре. Григорий Владимирович застал золотую эпоху советского музыкального искусства.

За свою жизнь режиссер поставил более сотни драматических и оперных спектаклей, оперетт и мюзиклов, он также писал либретто и пьесы. Спектор работал до последнего, подчеркнули в ГИТИСе. Григорий Владимирович писал статьи, стихотворные экспромты, смотрел спектакли, преподавал на кафедре музыкального театра. Последний урок он провел в декабре 2024 года. При этом в январе Спектор хотел продолжать работать.

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