Два человека погибли при падении самолета в Нижегородской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 35 0

Воздушное судно RV-7 совершило жесткую посадку в районе населенного пункта Новоликеево.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/МЧС Нижегородской области/mchs52; 5-tv.ru

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Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Van’s RV-7 в районе населенного пункта Новоликеево в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным источника 5-tv.ru, после падения оба пилота были еще живы. Один из них связался с экстренными службами и сообщил, что воздушное судно загорелось. Однако спасти мужчин не удалось — травмы оказались несовместимы с жизнью.

В настоящий момент следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства случившегося. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту трагедии.

Прежде стало известно, что два человека погибли в результате столкновения двух небольших одномоторных самолетов на юге Аризоны. Крушение потерпели самолеты Cessna 172S и Lancair 360 MK II. Столкновение произошло в воздушном пространстве. Авария случилась в аэропорту города Марана. Эта территория не контролируется, на ней нет рабочей диспетчерской вышки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на вылетевшем из Красноярска самолете сработала сигнализация.

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