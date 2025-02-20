В Центробанке рассказали о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию

Также главе регулятора задали вопросы по поводу снятия антироссийских санкций.

Международные платежные системы Visa и Mastercard не обращались в Центральный банк России по вопросу возвращения в нашу страну. Такое заявление сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Нет, не обращались», — ответила она на соответствующий вопрос.

При этом Набиуллина подчеркнула, что пока преждевременно говорить о том, стоит ли ожидать возвращения этих международных платежных систем в Россию. Вместе с тем ей задали вопрос о переговорах по поводу снятия финансовых санкций с РФ и возможной разморозки золотовалютных резервов или их части.

«ЦБ не участвует в такого рода переговорах и мне об этом ничего неизвестно», — заявила Набиуллина.

Она напомнила, что во время последней поездки в Арабские Эмираты, состоявшейся в декабре 2024 года в рамках рабочего визита в страну президента России Владимира Путина, обсуждались двусторонние взаимодействия в финансовой сфере.

Прежде замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что работа Visa и Mastercard в России не может быть восстановлена в полной мере. Однако частично вернуться в нашу страну они смогут при условии возмещения России издержки блокировки, которая случилась еще 10 марта 2022 года.

Причем ко внутрироссийским расчетам Visa и Mastercard допускать нельзя. По словам депутата, слишком велики риски в плане безопасности: необходимо исходить из того, что это «шпионские организации, как и SWIFT».

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил за отмену санкций против России.