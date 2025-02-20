«Вредят всему миру»: глава МИД Венгрии выступил за отмену санкций против России

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Эту тему он обсудил на личной встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

Будапешт надеется на скорую отмену антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранный дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом.

Как отметил европейский политик, в первую очередь он надеется на отмену ограничений в сфере энергетики. При этом Сийярто прямо отметил, что нынешние санкции вредят экономике не только Венгрии, но и всего мира.

«Очевидно, что международная политика, которая сводится к санкциям, — это неправильно. Если удастся положить конец конфликту, то, скорее всего, международная политическая жизнь вернется в нормальное русло, и мы сможем наконец оставить в прошлом санкционные режимы», — заявил глава МИД Венгрии.

Ранее администрация Байдена ввела антироссийские санкции, которые осложнили поставку нефти и газа в Венгрию. Помимо этого, ограничения коснулись Газпромбанка, через который осуществлялись расчеты по строительству атомной электростанции «ПАКШ-2».

Москве и Будапешту пришлось экстренно искать альтернативный способ оплаты. Вместе с тем Сийярто обсудил с Бессентом интересы венгерского бизнеса.

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