В Иркутске спасли проглотившего 16 магнитов ребенка

В Иркутске медики спасли мальчика, который проглотил 16 магнитных шариков. Восьмилетний ребенок попал в больницу с болями в животе.

Рентген показал, что в организме магниты соединились в цепочку. При чем одни застряли в желудке, а другая часть попала в кишечник. Хирургам, через небольшие проколы, удалось достать шарики.