В Иркутске спасли проглотившего 16 магнитов ребенка

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Хирурги провели тяжелую операцию — через проколы медленно извлекали инородные тела из желудка и кишечника.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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В Иркутске медики спасли мальчика, который проглотил 16 магнитных шариков. Восьмилетний ребенок попал в больницу с болями в животе.

Рентген показал, что в организме магниты соединились в цепочку. При чем одни застряли в желудке, а другая часть попала в кишечник. Хирургам, через небольшие проколы, удалось достать шарики.

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