Сергей Зверев попал в базу сайта «Миротворец»
Авторы украинского сайта сочли его виновным в поддержке племянника, погибшего в зоне СВО.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Стилист Сергей Зверев внесен в базу данных сайта «Миротворец». Авторы украинского интернет-портала сочли его виновным в поддержке своего племянника, погибшего в зоне спецоперации.
Согласно карточке, опубликованной на сайте, Зверева обвинили в пропаганде войны, российского «фашизма и нацизма», публичной поддержке «российской агрессии и убийств украинцев», покушении на суверенитет и территориальную целостность Незалежной. Вместе с тем стилиста назвали соучастником преступлений властей РФ против Украины и ее граждан.
В графе «источники» указаны ссылки на публикации в российских СМИ, в которых говорится о гибели племянника Зверева — Андрея — в зоне СВО. Согласно материалам, еще в самом начале конфликта на Украине мужчина вызвался быть добровольцем на фронте.
Как уверял родственников Андрей, его навыки и рвение точно пригодятся на поле боя в борьбе за мирное небо над головой. Отговаривать юношу никто из звездного семейства не спешил, но в глубине души и мать юноши, и его знаменитый дядя сильно переживали за его судьбу.
Когда же доброволец перестал выходить с семьей на связь, в семье Зверева забили тревогу. Длительное время судьба Андрея оставалась неизвестной — близкие верили, что солдат выйдет на связь, как только подвернется первая же возможность. Трагические вести пришли лишь вечером 14 февраля.
Ранее 5-tv.ru писал, что один из первых рэперов Самары Максим Ермолов погиб на СВО. Он ушел на фронт добровольцем в 2023 году.
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