Мутацию вируса птичьего гриппа обнаружили на Сахалине

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

В целях повышения безопасности с декабря прошлого года Роспотребнадзор расширил мониторинг ситуации в хозяйствах с крупным рогатым скотом.

Мутацию вируса птичьего гриппа обнаружили на Сахалине

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Роспотребнадзор обнаружил мутацию вируса птичьего гриппа на Сахалине после исследования образца, взятого от птиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Данная мутация может увеличивать способность вируса заражать млекопитающих.

В прошлом году ведомство провело исследование, где у 15 тысяч диких и домашних птиц и свиней был взят биоматериал. Также была взята проба у восьми тысяч людей, которые контактировали с дикими или домашними птицами.

«Все вирусы, выделенные в 2024 году, не содержат мутаций повышенной патогенности и лекарственной устойчивости, за исключением вируса гриппа птиц А (Н5N1), выделенного от птиц в Сахалинской области», — пояснили в ведомстве.

В целях повышения безопасности с декабря прошлого года Роспотребнадзор расширил мониторинг ситуации с вирусом в хозяйствах с крупным рогатым скотом. По всей стране исследовано более 11 тысяч проб от крупного рогатого скота.

Вирус птичьего гриппа в данных образцах обнаружен не был.

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