Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 7,7%

В России на этой неделе почти на 8% увеличилось число заболевших ОРВИ. Как подсчитали в Роспотребнадзоре, сейчас по стране больше 900 тысяч случаев. Среди инфекций, которые не относятся к гриппу, преобладают риновирусы. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваний, закрыты 267 школ и 87 детских садов в нескольких десятках регионов.