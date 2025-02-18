Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 7,7%
В данный момент уже закрыты 267 школ в 34 регионах страны.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В России на этой неделе почти на 8% увеличилось число заболевших ОРВИ. Как подсчитали в Роспотребнадзоре, сейчас по стране больше 900 тысяч случаев. Среди инфекций, которые не относятся к гриппу, преобладают риновирусы. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваний, закрыты 267 школ и 87 детских садов в нескольких десятках регионов.
Читайте также
79%
1.12 95.80
0.91
Нашли ошибку?