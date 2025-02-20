В Приморско-Ахтарске на Кубани сработала система ПВО

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 831 0

Глава округа призвал жителей соблюдать спокойствие.

ПВО сработало в Приморско-Ахтарске на Кубани

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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В Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае задействованы силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Максим Бондаренко.

«Уважаемые жители района, просим сохранять спокойствие. Включена система оповещения. Все находится под контролем. Наши доблестные военнослужащие несут службу», — отметил он.

Глава округа призвал жителей соблюдать осторожность, держаться подальше от окон и незамедлительно сообщать в единую диспетчерскую службу при обнаружении беспилотников.

За прошедшую ночь над территорией регионов России дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ также были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Три дрона были сбиты над территорией республики Крым. Один БПЛА ВСУ был перехвачен над Брянской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что попытка прорыва боевиков ВСУ в Брянскую и Курскую области не подтвердилась.

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