Попытка прорыва боевиков ВСУ в Брянскую и Курскую области не подтвердилась
Все передвижения войск врага находятся под контролем бойцов армии России.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Не подтвердилась информация о попытке прорыва украинских боевиков в российские области — Брянскую и Курскую. Об этом сообщает 5-tv.ru после беседы с близким к Министерству обороны РФ источником.
Военное ведомство подчеркнуло, что все передвижения войск врага находятся под контролем бойцов армии России. Военнослужащие Российской Федерации наносят упреждающие удары по технике и живой силе ВСУ с помощью авиации и артиллерии.
Ранее сегодня с помощью ударов оперативно-тактической, армейской авиации были уничтожены около сотни украинских боевиков и около 40 единиц вражеской техники в населенном пункте Юнаковка в Сумской области.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к руководству страны с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия РФ нанесла групповой удар по объектам энергетики Украины. Для этого были задействованы авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС РФ.
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