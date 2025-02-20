Путин прокомментировал освобождение Труфанова из плена в Газе

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 25 0

Путин: освобождение Труфанова стало возможно благодаря политике РФ и воле ХАМАС

Владимир Путин назвал причины освобождения россиянина из палестинского плена

Фото: HAITHAM IMAD/ТАСС

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Мужчина пробыл в заключении более 500 дней.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что освобождения гражданина России Александра Туфанова из палестинского плена стало возможным только благодаря активной дипломатической работе специалистов из Москвы и доброй воле лидеров движения ХАМАС.

«Это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике РФ по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнеров в регионе, и благодаря доброй воле со стороны ХАМАС», — заявил российский лидер.

Пробывший в плену более 500 дней россиянин вернулся на родину 15 февраля — он оказался в числе пострадавших во время атаки боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать освобожденного из плена Александра Труфанова выразила благодарность Российской Федерации за оказанную помощь.

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