«Нет места гегемонии»: Лавров объяснил позицию РФ в решении кризиса на Украине

Решение конфликта станет вероятным после устранения его первопричин.

В Эр-Рияде состоялся диалог между Россией и США, во время которого страны обсудили необходимость разрешения украинского кризиса через устранение его первоначальных причин. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20).

По словам политика, РФ и Соединенные Штаты сошлись в том, что курс в развитии международных отношений должен быть выстроен на взаимном признании национальных интересов каждой из стран.

«Завершению конфликта препятствует бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением откровенно расистского киевского режима его покровителями», — отметил он.

При этом Лавров считает, что решение об урегулировании конфликта на Украине станет возможным после устранения его катализаторов. Среди основных условий он назвал следование обязательствам в отношении уважения человеческих прав, включая отсутствие притеснения в использовании языка и религии, а также соблюдение неделимости безопасности в странах Европы.

«В многополярной среде нет места гегемонии и враждебной блоковой политике. Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения», — дополнил политик.

Лавров подчеркнул, что отношения между государствами необходимо поддерживать через признание того, что у каждого из них присутствуют собственные национальные интересы.

Также министр пояснил, что создать безопасность одних стран при помощи других нельзя, поскольку она должна стать неделимой и равной для всех.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров прибыл в Йоханнесбург для участия во встрече глав МИД стран G20.