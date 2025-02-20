Лавров прибыл в Йоханнесбург для участия во встрече глав МИД стран G20

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 18 0

Форум в ЮАР будет проходить 20 и 21 февраля.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в город Йоханнесбург Южной Африканской Республики, где примет участие во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом передает корреспондент 5-tv.ru.

Правительственный борт приземлился на аэродроме в Йоханнесбурге. У Лаврова запланировано выступление в рамках форума глав МИД G20, а также ряд двусторонних переговоров на полях встречи.

Форум в ЮАР будет проходить на протяжении двух дней — 20 и 21 февраля. Эта встреча пройдет уже четвертый раз подряд в дружественной России стране. Так, в 2022 году форум проводился в Индонезии, в 2023-м — в Индии, а в 2024-м — в Бразилии.

Африканский союз вошел в состав G20 в ходе встречи, прошедшей в 2023 году. Это свидетельствует о признании Западом усиления политического и экономического влияния стран Глобального Юга. Африканский союз принимал участие во встрече в 2024 году в Рио-де-Жанейро. Тогда в бразильский город съехались 40 делегаций из разных стран мира и еще 15 международных организаций. Форум был посвящен построению справедливого и устойчивой планеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде по конфликту на Украине. Диалог состоялся 18 февраля. После этого у российского министра состоялась встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Бен Салманом. Затем — выступление на правительственном часе в Госдуме. В своей речи Лавров тогда подчеркнул, что необходимо пресечь действия Киева по истреблению всего русского.

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