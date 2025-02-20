Правительство продлит ограничения на экспорт бензина до конца августа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 8 0

Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина до конца августа

Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина с 1 марта до конца авгус

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Решение было принято по итогам заседания штаба вице-премьера Александра Новака по внутреннему рынку нефтепродуктов.

С 1 марта до конца августа 2025 года будут продлены ограничения на экспорт бензина. Его поставки останутся недоступны для трейдеров, однако производители смогут продолжить снабжать топливом внешние рынки. Решение было принято Правительством Российской Федерации по итогам заседания штаба вице-премьера Александра Новака по внутреннему рынку нефтепродуктов.

«Новак поддержал решение о введении запрета экспорта бензина для не производящих его компаний на период с 1 марта по 31 августа текущего года с целью балансировки рынка в период повышенного спроса. Нефтеперерабатывающим заводам и владеющим ими нефтяным компаниям экспорт топлива будет разрешен», — сказано в Telegram-канале кабинета министров.

Минэнерго и Минсельхоз получили указания согласовать до 1 марта условия и объемы поставок топлива аграрному сектору, учитывая реальные потребности компании. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба займется контролем цен на топливо для сельхозпроизводителей в регионах РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп действует старым методом в отношениях с РФ.

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