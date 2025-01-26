Прощупывание позиций: Трамп действует старым методом в отношениях с РФ

Москва и Вашингтон продемонстрировали готовность к переговорам.

В Москве Совет безопасности обсуждал «американский вопрос». Российский президент поздравил коллегу с вступлением в должность. То есть был послан сигнал — окно возможностей для переговоров видим, к сотрудничеству готовы.

Трамп тоже в долгу не остался, заверил, что тоже готов и чем быстрее, тем лучше. Итог недели — Москва и Вашингтон продемонстрировали готовность к переговорам, что по нынешним временам уже неплохо. Осталось теперь сверить позиции — о чем договариваться. Москва интересны все аспекты глобальной безопасности.

«В целом у нас, конечно, с действующей администрацией может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопросы о стратегической стабильности, это и вопросы экономики, кстати говоря. Скорее всего, действительно, лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», — сказал Владимир Путин.

Да, Украину тоже можно обсудить, но в комплексе.

Плюс в том, что Трамп уже был президентом и друг о друге они с Путиным представление имеют. Не надо тратить время на знакомство. Но нужна конкретика. Удивительно, но за все это время в своих бесчисленных выступлениях, Трамп не обрисовал своей позиции по Украине — какие границы он видит, какого размера армию и флот, и главное, что там с членством в НАТО?

В каком-то смысле переговоры между Москвой и Вашингтоном уже начались. Идет прощупывание позиций. Трамп использует во всей красе свой метод — сначала наехать, потом отступить на приемлемую для него позицию.

Вот как примерно выглядит его пост в соцсетях: «Я люблю Россию. Давайте договариваться. Иначе вам будет очень плохо».

У нас в стране такой метод был в ходу в 1990-е, иммунитет выработан. На ультиматум Трампа Москва не поддалась. Предлагая, напротив, не обострять отношения, а спрямлять углы.

От того, о чем договариваются две сверхдержавы, зависит жизнь остальной планеты.

Попробовали тут нам перекрыть экспорт удобрений и зерна, так сразу цены подскочили на продовольствие. Сейчас, США грозятся обвалить баррель нефти. Но ведь они сами — главный экспортер черного золота, и первыми потеряют. В-общем, не надо горячиться.

«Я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году. Хотя известно, что Трамп, будучи президентом в первой своей итерации, ввел тоже значительное количество, на тот момент, самое большое количество ограничений, санкций против России. Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов», — подчеркнул Владимир Путин.

Санкции, действительно, оказались обоюдоострыми. Они пытались нам усложнить продажу нефти, а получили у себя дефицит бензина. Начались перебои с продовольствием. В том числе, из-за этого и проиграл Байден. Но теперь-то можно все списать на него и не повторять судьбу.

Госсекретарь Трампа Марко Рубио первым указом заморозил на 85 дней финансирование всех зарубежных проектов и программ Госдепа, типа USAID и других, в том числе, и украинских.

А почти все подписанные Трампом указы — по внутренней повестке: границу с Мексикой перекрыл, нелегалов начал выгонять, геев и ЛГБТ* отменил.

Символ возврата к здоровому консерватизму — шляпа первой леди на инаугурации. С такими полями, что даже поцелуй в щеку может быть исключительно целомудренным.

Даже трудно поверить, что это тот самый Трамп, что долгие годы заведовал международным конкурсом красоты, у которого за плечами три брака, шесть заявлений о банкротстве, два покушения. Что со всем этим багажом он будет делать в Белом доме — расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Слезы мигрантов на границе, «нацистский» салют Илона Маска… И скромные протесты демократов.

Возвращение Дональда Трампа во власть запускает перетряску всей американской политической системы. В своей первой речи в статусе президента он обещает: положить конец либеральному порядку и вернуть «золотой век США».

«Мое избрание — это мандат на то, чтобы полностью обратить вспять ужасное предательство и вернуть людям их веру, их богатство, их демократию и, по сути, их свободу. С этого момента упадок Америки закончился», — заявил президент США Дональд Трамп.

Рядовые республиканцы не сомневаются: если кто и может справиться со всеми проблемами, то это Трамп.

«Я думаю, это феноменально. Думаю, он сделает именно то, о чем говорил. Он, определенно, за народ», — прокомментировала сторонница Дональда Трампа, Джилл.

«Он здесь для того, чтобы установить безопасность и улучшить национальное состояние, финансовую стабильность. Все эти вещи очень важны», — рассказала сторонница Дональда Трампа, Тина.

Инаугурационную речь Трампа многие республиканцы решили слушать в спортивных барах. И это характерный признак американской политики — расколотой по командам с их непримиримыми фанатами.

Инаугурация как раз и была попыткой «объединить» общество. Показать мирный транзит власти. Поэтому Байден делает все, чего четыре года назад Трамп его лишил. Принимает в Белом доме на чай. Потом садится в одну машину со своим сменщиком.

Но не помогает, спустя два дня в интервью новый президент говорит о старом буквально следующее:

«Я прошел через четыре года ада из-за этого подонка, с которым нам пришлось иметь дело. Я потратил миллионы долларов на судебные издержки, и я выиграл».

Это про преследование и уголовные дела. И прежнему хозяину стоит задуматься в меру его когнитивных сил, конечно. Ведь тут же Трамп прямым текстом называет ошибкой Байдена его отказ помиловать самого себя перед уходом, у него было право, и он им не воспользовался. Зато раздал помилования соратникам по администрации и некоторым членам своей семьи от возможного преследования со стороны новой власти.

И это ярко демонстрирует не очень здоровое состояние американских элит. Да они и не скрывают этого. Обама на церемонию пришел без жены: та ненавидит Трампа. Мелания же выбрала подчеркнуто мрачный образ, будто намекая, тем, кто годами отравлял ей жизнь, она будет мстить. Побочный эффект: шляпа стала буфером и от супруга.

Не по плану пошло не только это. Трамп вразрез с традицией не положил руку на Библию, после инаугурации и вовсе, вместо Белого дома отправился на стадион — к сторонникам.

Кортеж нового американского президента на улицах Вашингтона. Дональд Трамп выехал из Капитолия и сворачивает с Пенсильвания-авеню. Его встречает толпа сторонников и почетный караул мотоциклистов.

В Capital One Arena он в своей стихии, устраивает шоу. Разбрасывает маркеры в толпу, подписывая первые указы. Среди них — отмена 78 документов за авторством Байдена: запрет государственной цензуры, введение чрезвычайного положения на южной границе и в энергетике… Сразу помилует и осужденных за погромы в Конгрессе в 2021 году. Подросток-либерал, сдавший три года назад своего отца, в ужасе.

«Я уже принял все возможные меры предосторожности. Приобрел оружие, переехал и всячески оградил себя от возможного попадания в опасную ситуацию, которая наступит, если мой отец меня найдет», — рассказывает Джексон Рефит, сын осужденного за штурм Капитолия.

Краеугольный камень первых действий Трампа — борьба со всей прогрессивной повесткой. Новый президент сходу устанавливает: в государственных документах может быть только два пола, ЛГБТ-флаги на посольствах вывешивать больше нельзя. И даже, говорят, уже разослали письма федеральным ведомствам выгнать всех сотрудников, отвечающих за всю инклюзивность. И сам показал пример, пресс-секретарем вместо чернокожей лесбиянки, назначает молодую блондинку, недавно ставшую матерью.

Другие назначения, впрочем, вполне укладываются в логику «глубинного государства», с которым Трамп обещал бороться. Сенат на неделе утверждает кандидатуру Марко Рубио как нового госсекретаря. Он сразу называет Россию «агрессором», хотя и добавляет: США якобы стремятся к прочному миру на Украине.

«Мы собираемся заниматься тем, чтобы закончить конфликт таким образом, который будет устойчивым. То есть мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а затем возобновился через два, три или четыре года. Мы хотим принести стабильность», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Новый хозяин Белого дома, очевидно, хочет примерить на себя лавры миротворца. Но погружаться в первопричины далекого конфликта не намерен. И это тоже укладывается в его логику «Америка прежде всего».

Такой подход подавляющее большинство американцев устраивает. Страна больше сосредоточена на решении внутренних проблем, которых накопилось уж слишком много. Бюджетный дефицит, миграционный кризис, расколотое идеологией общество... Пока Трамп обещает все исправить, Америка замерла в ожидании.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ.