Лавров призвал членов «Большой двадцатки» сплотиться против неонацизма

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 19 0

Об этом глава российского МИД заявил на прошедшем в ЮАР саммите G20.

Сергей Лавров призвал членов «Большой двадцатки» сплотиться против неонацизма

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в год 80-летия Победы над гитлеровским режимом, Россия призывает всех своих партнеров по «Большой двадцатке» (G20) выступить единым фронтом в борьбе с неонацизмом.

«В год 80-летия Победы во Второй мировой войне призываем партнеров по „двадцатке“ встать на сторону правды и права, выступив единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и расизмом», — заявил глава МИД РФ на прошедшем в Йоханнесбурге Совете министров иностранных дел G20.

Темой собрания был вопрос «глобальной геополитической ситуации».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по итогам прошедшего в ЮАР саммита, Европе нечего предложить ни переговорному процессу, ни Глобальному Югу. Россия же, напротив, в рамках «Большой двадцатки» создает вокруг себя «островок стабильности».

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:34
«Родной театр»: Певцов вновь сыграет на сцене «Ленкома»
23:17
Лавров призвал членов «Большой двадцатки» сплотиться против неонацизма
23:13
«Исторические переговоры»: советник Трампа Уолтц дал оценку диалогу РФ и США
23:04
«Нет места гегемонии»: Лавров объяснил позицию РФ в решении кризиса на Украине
22:59
Британская газета опубликовала предсказание Ванги о России на 2025 год
22:52
Александр Цыпкин поддержал идею «Известий» возродить публикацию произведений

Сейчас читают

Мантуров назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию
США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год