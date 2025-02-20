Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в год 80-летия Победы над гитлеровским режимом, Россия призывает всех своих партнеров по «Большой двадцатке» (G20) выступить единым фронтом в борьбе с неонацизмом.

«В год 80-летия Победы во Второй мировой войне призываем партнеров по „двадцатке“ встать на сторону правды и права, выступив единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и расизмом», — заявил глава МИД РФ на прошедшем в Йоханнесбурге Совете министров иностранных дел G20.

Темой собрания был вопрос «глобальной геополитической ситуации».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по итогам прошедшего в ЮАР саммита, Европе нечего предложить ни переговорному процессу, ни Глобальному Югу. Россия же, напротив, в рамках «Большой двадцатки» создает вокруг себя «островок стабильности».