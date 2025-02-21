В пригороде Тель-Авива неизвестные подорвали три автобуса
В пригороде Тель-Авива были подорваны три автобуса
Фото: 5-tv.ru
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Местная полиция не сомневается, что случившееся — это теракт.
В пригороде израильского города Тель-Авив одновременно взорвались три автобуса. В уцелевшем транспортном средстве также обнаружено взрывное устройство. Полиция считает, что случившееся — теракт, сообщает The Times of Israel.
Автобусы подлетели от взрыва почти одновременно. Водители общественного транспорта в городе получили указания немедленно остановиться и осмотреть средство передвижения на предмет наличия в нем взрывных устройств.
«На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые ищут подозреваемых», — сообщил представитель полиции.
В настоящий момент нет информации о жертвах. Представители власти призвали граждан избегать районов, в которых произошли взрывы, а также бдительно относиться к подозрительным предметам.
Из-за случившегося глава Минтранса Израиля остановил движение поездов. Об этом сообщила израильская газета Israel Hayom.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ пресекла попытку подрыва машины чиновника в Саратовской области. Во время задержания злоумышленник оказывал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Украинский агент долгое время наблюдал за чиновником.
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