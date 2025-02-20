ФСБ пресекла попытку подрыва машины чиновника в Саратовской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Во время задержания злоумышленник оказывал вооруженное сопротивление.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ в Саратовской области предотвратили подрыв автомобиля регионального чиновника агентом украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина РФ 1976 года рождения», — отмечается в публикации.

В ведомстве уточнили, что во время задержания злоумышленник оказывал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

По данным ЦОС, украинский агент долгое время вел наблюдение за чиновником, собирал информацию о военном аэродроме в Энгельсе, а также фиксировал результаты ударов беспилотников противника по местным объектам топливно-энергетического комплекса.

Сотрудники ФСБ обнаружили по адресу проживания взрывные устройства и средства наблюдения, которые использовались при подготовке теракта. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Согласно данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, с начала 2025 года в России предотвращено больше 20 терактов. Подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов.

Кроме того, украинские спецслужбы активизируют вербовочную обработку граждан РФ, пытаясь вовлечь их в преступную деятельность, используя при этом приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в призывах к убийству русских.

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