Пожар на складе в Калужской области локализован

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

МЧС России: пожар на складе в Калужской области локализован

Фото, видео: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

Пожар на складе вторсырья в Жуковском районе Калужской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Огнеборцы не допустили распространение пламени на производственные помещения и склад с готовой продукцией», — сказано в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что ликвидация возгорания осложняется пожарной нагрузкой. В настоящий момент информации о жертвах или пострадавших нет.

Возгорание началось в деревне Окороково. На открытой площади воспламенилось вторсырье. Изначально огонь поразил территорию в 500 квадратных метров, однако площадь пожара быстро увеличилась вдвое. Территория, на которой хранится вторсырье, занимает три тысячи квадратных метров на две. Установлены паллеты разной высоты.

Здание склада находится в промышленной зоне. Пожару присвоили второй ранг сложности. Для его тушения привлекли 40 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пожар начался на электроподстанции из-за повторного падения обломков беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Динском районе Кубани

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