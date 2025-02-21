На борту самолета умер режиссер ангарского театра «Факел» Александр Кононов

Ему было 77 лет.

Из-за продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался режиссер и руководитель ангарского театра «Факел» Александр Кононов. Об этом сообщила пресс-служба народного театрального объединения.

«На 78-м году жизни после продолжительной болезни скончался наш незаменимый режиссер, руководитель и идейный вдохновитель Александр Кононов. Театр выражает соболезнования семье Александра Ивановича, это невосполнимая утрата», — сказано в сообщении.

Режиссер умер на борту самолета. Это подтвердила пресс-служба компании «Аэрофлот». Перевозчик сообщил, что самолет, который должен был лететь в Иркутск из Москвы, внезапно вернулся в аэропорт. Так произошло потому, что один из пассажиров почувствовал себя плохо. В аэропорту врачи не успели помочь Кононову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Геннадий Косарев. Артиста не стало после продолжительной болезни. Зрителям он запомнился по своим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент особого назначения» и «Литейный».