На борту самолета умер режиссер ангарского театра «Факел» Александр Кононов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

В возрасте 77 лет умер режиссер театра факел Александр Кононов

На борту самолета умер режиссер театра «Факел» Кононов

Фото: Из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ему было 77 лет.

Из-за продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался режиссер и руководитель ангарского театра «Факел» Александр Кононов. Об этом сообщила пресс-служба народного театрального объединения.

«На 78-м году жизни после продолжительной болезни скончался наш незаменимый режиссер, руководитель и идейный вдохновитель Александр Кононов. Театр выражает соболезнования семье Александра Ивановича, это невосполнимая утрата», — сказано в сообщении.

Режиссер умер на борту самолета. Это подтвердила пресс-служба компании «Аэрофлот». Перевозчик сообщил, что самолет, который должен был лететь в Иркутск из Москвы, внезапно вернулся в аэропорт. Так произошло потому, что один из пассажиров почувствовал себя плохо. В аэропорту врачи не успели помочь Кононову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Геннадий Косарев. Артиста не стало после продолжительной болезни. Зрителям он запомнился по своим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент особого назначения» и «Литейный».

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:13
Вице-премьер Чернышенко посетил выставку Форума будущих технологий в Москве
6:54
Весна на пороге: какая погода ожидает москвичей в конце февраля
6:37
Комплекс «Стрела-10М» уничтожил за месяц более 30 украинских дронов
6:19
История повторяется: ФСБ рассекретила материалы о зверствах нацистов в Курской области
6:00
«Грады» ударили по пунктам управления БПЛА боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Британская газета опубликовала предсказание Ванги о России на 2025 год
Уйдет со сцены? Новый альбом Валерии станет последним в ее карьере
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год