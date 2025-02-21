Это нормально? Почему люди испытывают сексуальное влечение к экс-партнерам

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Сексопатолог Барац назвала влечение к бывшему партнеру естественным

Почему люди испытывают сексуальное влечение к своим бывшим

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox

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Отношения могут образовывать связь на более глубоком уровне, чем может показаться.

Сексуальное влечение к своему бывшему партнеру — не слабость, а естественный процесс. Об этом изданию Men’s Health рассказал психотерапевт, сексопатолог Тодд Барац.

По словам эксперта, возбуждение, которое испытывает человек при мысли об экс-возлюбленном, может обескураживать. Но не стоит принимать такую реакцию за слабость или желание вернуть партнера. Так как сексуальное влечение напрямую связано с эмоциями и памятью человека, то просто отключить его не выйдет.

Постоянные отношения формируют у нашего тела прочные ассоциации между своей сексуальностью и сексуальностью партнера. Со временем такая связь только закрепляется за телом и сознанием, уверен Барац.

«Секс, как и любая другая рутина в отношениях, совместный прием пищи, совместное времяпрепровождение, укореняется в том, кто мы есть. А поскольку секс настолько интимный и уязвимый процесс, он может оставить еще более глубокий отпечаток», — объясняет специалист.

После расставания эта связь между бывшими возлюбленными не исчезает мгновенно, подчеркивает сексопатолог. Напротив, еще какое-то время она заставляет нас думать об экс-любовнике и что-то чувствовать к нему. Это естественный процесс скорби. Он наполнен негативными эмоциями: страхом, тревогой, стыдом.

Справиться с этим помогут простые правила, заверяет эксперт. Во-первых, если вы испытываете что-то подобное, не паникуйте и не осуждайте себя. Примите это как неизбежную стадию расставания.

Во-вторых, старайтесь ограничить появление бывшего партнера в вашем социальном кругу. Этот совет касается как реального, так и онлайн-пространства. Дистанцирование в данной ситуации очень важно.

В-третьих, попытайтесь заново узнать свою сексуальность в отрыве от ассоциаций с экс-любовником.

И не поддавайтесь соблазну позвонить, встретиться, написать, вновь вступить в интимные отношения с бывшим партнером, даже если это будет без обязательств.

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