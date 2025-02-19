«Очень раздражает»: что не устраивает женщин в постели с мужчинами

Сексолог рассказала об ошибках партнеров, которые могут испортить даже самый хороший половой акт.

Побег в душ сразу после секса — ошибка мужчин, которая может раздражать их партнерш. О том, какое поведение избранников способно испортить даже самый хороший секс, рассказала 5-tv.ru клинический психолог, сексолог Рената Бахтеева.

«Безусловно, гигиена — это важно, однако стремление отправиться в душ сразу после секса воспринимается женщиной как брезгливость и сигнализирует ей о том, что партнеру неприятен запах и ощущение после телесного контакта в целом», — объясняет эксперт.

Еще одной ошибкой является стремление избранников сразу после полового акта отправиться к холодильнику.

«Мужчина поднимается с постели и отправляется в неспешное странствование на поиски еды, а его партнерша в это время находится одна в ожидании. Конечно, половой акт отнимает немало сил и энергии, но не стоит слишком торопиться восполнять физические ресурсы перекусом», — советует сексолог.

Также слишком долгий секс и прелюдия — не всегда хорошо. Иногда в сексе женщины ищут просто возможность быстро разрядиться и получить моментальное удовольствие.

Неумение надевать презерватив также может раздражать женщин и сбить настрой. Например, бывает так, что партнер постоянно держит презерватив в руке во время прелюдии (как будто боится потерять), или в самый ответственный момент убегает и начинает искать его по карманам одежды, что также не способствует разжиганию страсти.

Еще одна ошибка — неуместные вопросы. Когда мужчина заедает после полового акта вопросы по типу: «Ты все?»; «Ты испытала оргазм?»; «Как все прошло?»; «Как я тебе?» — то может сложиться впечатление, что вы находитесь на экзамене, и от вашего ответа зависит исход дальнейших событий.

Также женщинам не нравятся неумелые ласки партнеров. Ведь часто мужчины не учатся сексу, поскольку считают, что и так все умеют. Именно поэтому многие не умеют целоваться и удовлетворять своих женщин, иногда даже причиняя им физическую боль.

«Неумение сосредотачиваться на процессе. Ответы на телефонные звонки, паузы для проверки сообщений, постоянные разговоры на отвлеченные темы в процессе секса, могут очень раздражать женщину. Они отвлекают, сбивают с настроя и заставляют партнершу чувствовать себя лишней», — подчеркнула Рената Бахтеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мешает женщинам достичь оргазма и как это исправить.