Трамп разочарован в Зеленском из-за отказа от сделки с ископаемыми

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 58 0

Помощник Трампа Уолтц: Трамп разочаровался в Зеленском и-за отказа от сделки

Уолтц заявил о разочаровании Трампа из-за сорванной сделки по ископаемым

Фото: Reuters/Kent Nishimura

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причем данное соглашение представляет выгоду и для самой Украины.

Президент США Дональд Трамп разочарован из-за отказа главы киевского режима Владимира Зеленского от сделки по ископаемым. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Вместо того, чтобы вступить в конструктивные переговоры о том, как продвинуть эту сделку, мы получили много риторики в СМИ, которая была невероятно неудачной», — сказал он.

По мнению Уолтца, Киев должен испытывать «глубокую признательность» за все, что сделал Трамп и налогоплательщики США. Но вместе этого в адрес президента Штатов поступают оскорбления.

Как отметил Уотц, данная сделка представляет выгоду и для самой Украины. Он также уверен, что «в конце концов» Зеленский будет вынужден подписать договор.

Сделка подразумевает, что Украина должна предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов, которые включают в себя такие элементы, как скандий, иттрий, лантан и другие. Взамен Незалежной будет гарантирована безопасность. Но Зеленский отказался соглашаться на такие условия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп заявил о близости мира к третьей мировой войне.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:26
Звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева развелась с мужем
10:14
Восемь россиян получили тюремные сроки от 16 до 22 лет за диверсии по заказу СБУ
10:08
«Высокий риск»: в Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус
9:50
Собянин: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро
9:35
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Вики
9:24
Трамп разочарован в Зеленском из-за отказа от сделки с ископаемыми

Сейчас читают

«Смотрела в увеличитель»: Ирина Винер о том, как оказалась на подводной лодке
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 2 марта
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год