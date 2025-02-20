Трамп заявил о близости мира к третьей мировой войне

Президент США хочет предотвратить начало глобального конфликта.

Еще один год президентства экс-главы Белого Дома Джо Байдена привел бы к третьей мировой войне. Об этом заявил действующий лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами. Трансляцию вел Белый дом на YouTube канале.

По его словам, мир находится на пороге глобального конфликта, который никому не принесет выгоды. Однако если бы Вашингтон продолжил придерживаться политики, которую проводила прежняя администрация Штатов, война была бы неизбежна.

«Я скажу вам прямо сейчас, вы не так уж далеки. Если бы у нас была администрация Байдена еще год, вы оказались бы втянутыми в третью мировую войну», — высказался Трамп.

Политик подчеркнул, что намерен предотвратить третью мировую. В январе он уже говорил о близости мира к масштабному вооруженному конфликту и его стремлении не допустить его начало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Трамп подтвердил планы о переговорах с РФ и КНР о ядерном разоружении. Лидер США отметил, что международное сообщество не может допустить применения такого вида оружия.