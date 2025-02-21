Состоялся релиз трибьют-альбома «Любэ. 35. Все опять начинается…»

В день рождения лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева на всех площадках состоялся релиз первой части трибьют-альбома «Любэ. 35. Все опять начинается…».

В первую часть альбома вошли 14 песен, которые исполнили друзья группы «Любэ». Так, певец Александр Маршал исполнил композицию «Комбат», Гарик Сукачев песню «Станция «Таганская», а Елена Ваенга «Там, за туманами».

В записи альбома также приняли участие Хор Сретенского монастыря» («Конь»), Хабиб («От Волги до Енисей»), Валерий Сюткин («Люберцы»), Джанго («А река течет») и другие артисты.

Альбом «Любэ. 35. Все опять начинается…» — это уникальный трибьют, где более 50 артистов разных поколений и жанров исполняют песни группы «Любэ» в их фирменном стиле. Идея проекта возникла летом 2024 года.

Этот альбом стал одним из подарков для бессменного лидера группы Николая Расторгуева. В этот день артист отмечает 65-летие.

«Любэ» ворвались на эстраду в начале 1990-х. Творчество выходит за рамки одного жанра, в репертуаре — произведения на все случаи жизни. Уже 35 лет композиции группы в лидерах хит-парадов, а голос лидера коллектива Николая Расторгуева знает вся страна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джанго исполнил песню «А река течет» из трибьют-альбома «Любэ».