Водитель погиб: в Дубне электричка протаранила легковой автомобиль

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 52 0

В Дубне электричка протаранила легковой автомобиль

Фото, видео: Telegram/Подмосковная полиция/gumvd50; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жуткая авария произошла в 10:30 на первом километре Нового шоссе.

Электропоезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде в подмосковной Дубне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Отмечается, что жуткая авария произошла в 10:30 на первом километре Нового шоссе. В результате ДТП погиб мужчина, находившийся за рулем автомобиля.

«По предварительной информации, машинист, управляя электропоездом, совершил столкновение с автомобилем марки „Лада“, пересекавшим железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

Фото: Telegram/Подмосковная полиция/gumvd50;

Прежде в этот день в Санкт-Петербурге произошла авария с участием скорой помощи и нескольких автомобилей. ДТП зафиксировано на пересечении улицы Ленинградской и проспекта Строителей.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в машину скорую со стороны проспекта Строителей. Вследствие удара карета скорой помощи перевернулась и зацепила два автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машину каршеринга разорвало пополам в результате ДТП в Москве.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:25
«СВО продолжается»: в Кремле ответили на вопрос об итогах спецоперации за три года
13:05
Бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка
13:04
«Преодолеть себя»: Ирина Винер о сходстве спортсменов и путешественников
12:55
«Есть установка»: Песков ответил на вопрос о сроках встречи между Путином и Трампом
12:51
Вечный огонь в Александровском саду подготовили ко Дню Защитника Отечества
12:37
«Медицинский кризис»: бывшая девушка Маска попросила его срочно помочь их ребенку

Сейчас читают

«Смотрела в увеличитель»: Ирина Винер о том, как оказалась на подводной лодке
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 2 марта
Все к лучшему: что принесет парад планет 28 февраля 2025 всем знакам зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год