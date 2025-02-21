Совбез России заявил об угрозах портовой инфраструктуре со стороны НАТО
Бойцы ВС РФ неоднократно уничтожали безэкипажные катера ВСУ, начиненные взрывчаткой.
Фото, видео: Сергей Савостьянов/ТАСС; 5-tv.ru
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В российском Совбезе заявили об усилении угрозы портовой инфраструктуре со стороны НАТО.
Альянс занимается планированием боевых операций и рассматривает в качестве объектов поражения — морские суда, паромы, мосты и нефтяные терминалы. Как правило, исполнителями террористических акций становятся подконтрольные Киеву формирования.
Так, в акватории Черного моря наши военные неоднократно уничтожали начиненные взрывчаткой безэкипажные катера. Сейчас силовые ведомства отрабатывают новые способы защиты портовых сооружений. Ведомства должны усилить наблюдение, в том числе и за подводной инфраструктурой.
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