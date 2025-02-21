«Материнское чувство»: Алла Довлатова назвала российских моряков настоящими защитниками Родины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 21 0

Алла Довлатова назвала российских подводников настоящими защитниками Родины

Фото, видео: 5-tv.ru

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Актриса и ведущая поделилась впечатлениями после посещения атомной подлодки.

Алла Довлатова на 9 Мая прошлого года побывала на борту боевой атомной подводной лодки в Новороссийске и до сих пор находится под большим впечатлением от этого визита. Известная актриса и ведущая назвала подводников настоящими героями и призналась, что испытала к молодым морякам материнские чувства.

«Мы ходили по всем отсекам, это было очень интересно. Это достойные ребята, настоящие герои. Они рассказали, какая у них сейчас работа, боевые выходы, как они нашу Родину защищают. Вот эти постоянные атаки катеров беспилотных. В общем, они настоящие бойцы. И все молодые, у меня какое-то материнское чувство было. Очень достойные парни. Желаю им всем здоровья», — поделилась Довлатова с 5-tv.ru на премьере фильма «Северный полюс».

Присутствовавшая на показе тренер по художественной гимнастике, Герой Труда РФ Ирина Винер призналась, что ей тоже доводилось бывать на подводной лодке, но только во Владивостоке. По словам Винер, во время посещения она испытала огромное уважение к тем людям, которые работают и служат на этих кораблях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с какими сложностями столкнулся актер Глеб Калюжный во время съемок фильма «Северный полюс».

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