«У меня водичка уже здесь»: Калюжный о казусе на съемках экстремальной сцены

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 41 0

У Калюжного на съемках подводной сцены возникли проблемы с гидрокостюмом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актер любит работать в проектах с необычными и даже рискованными задачами.

Во время подводных съемок у актера Глеба Калюжного возникла проблема с гидрокостюмом. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Северный полюс».

По словам Калюжного, казус произошел во время съемок в Кунгурских пещерах.

«Были первой съемочной группой, которая туда зашла. Это огромная сеть туннелей, там есть озера, вот туда нужно было зайти. Надели сухой гидрокостюм, а он был чуть больше. Я шел-шел-шел, у меня водичка уже здесь (показывает на подбородок — Прим. ред.), и меня начинает поднимать из-за того, что он был больше, чем нужно», — поделился актер.

В результате в гидрокостюм Глеба залилась вода, температура которой была всего +2 градуса. Калюжный признается, что было, конечно, холодно, но на здоровье этот инцидент не сказался. Как говорит артист, ему просто некогда болеть.

Глеб утверждает, что любит, когда съемки проходят необычно или экстремально.

«Я обожаю подводные съемки. Я обожаю все, что связанно с экстримом, с каскадерскими историями. Все это очень сильно любим», — добавил знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Калюжный выживал на съемках «Красного шелка».

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