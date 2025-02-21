Есть вариант: компания Renault не исключает возможность возвращения на рынок РФ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Директор Renault Лука де Мео: возможность возвращения в РФ не исключена

О возвращении Renault в Россию

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Но велики ли шансы, что Россия примет автомобильную корпорацию обратно?

Руководство французской автомобильной корпорации Renault не исключает возможность возвращения в Россию. Об этом изданию Financial Times рассказал исполнительный директор концерна Лука де Мео.

По словам руководителя компании, они не исключают скорого возвращения в РФ. Более того, даже план дальнейших действий. Они следят за постоянно меняющимися обстоятельствами. И честно признаются, что как деловые люди не упустят возможность, если она появится.

«По правде говоря, я не думал о таком сценарии, потому что все постоянно меняются <…>. У нас есть вариант — давайте посмотрим, как пойдут дела», — заявил де Мео.

Кроме возвращения в Россию, Renault планируют в ближайшее время запустить производство собственных электрических и гибридных авто.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию.

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