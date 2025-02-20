Мантуров назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию

Никто не ждет их с распростертыми объятиями.

Россия будет сама решать, какие бренды, покинувшие отечественный рынок, смогут вернуться обратно. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации и по совместительству министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам чиновника, Российская Федерация не станет изменять своим принципам и допустит на свой рынок только те компании, в которых сама будет заинтересована.

Иностранным корпорациям, принявшим в 2022 году решение покинуть Россию, придется иметь в виду, что теперь им придется считаться с условиями новой сложившейся реальности, отметил Мантуров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, в России не променяют отечественных производителей на «тряпки» европейских брендов, если те вдруг захотят вернуться.