Мантуров назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 144 0

Зампред правительства Мантуров: какие бренды смогут вернуться — решит Россия

Придется считаться с реальностью: что ждет ушедшие из России бренды по возвращению

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Никто не ждет их с распростертыми объятиями.

Россия будет сама решать, какие бренды, покинувшие отечественный рынок, смогут вернуться обратно. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации и по совместительству министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам чиновника, Российская Федерация не станет изменять своим принципам и допустит на свой рынок только те компании, в которых сама будет заинтересована.

Иностранным корпорациям, принявшим в 2022 году решение покинуть Россию, придется иметь в виду, что теперь им придется считаться с условиями новой сложившейся реальности, отметил Мантуров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, в России не променяют отечественных производителей на «тряпки» европейских брендов, если те вдруг захотят вернуться.

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