Спустя 20 лет: певец Авраам Руссо подал иск к похитителю

Певец претендует на получение компенсации морального вреда.

Суд общей юрисдикции города Москвы 18 февраля зарегистрировал новый иск певца Авраама Руссо к похитившему его Владимиру Шестопалову. Соответствующую информацию прокомментировал адвокат музыканта Андрей Алешкин в беседе с 5-tv.ru.

«Включает в себя и моральный вред, и компенсацию, потраченную Руссо на восстановление, на юридические услуги. То есть сопутствующие расходы, которые он не понес, если бы не было настоящего уголовного дела и в отношении него не были совершены противоправные действия», — сообщил подробности дела Андрей Алешкин.

Адвокат отметил, что подзащитный подал иск о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью, а общая требуемая от ответчика сумма равна 5 миллионам рублей.

В ноябре 2024 года истец уже подавал иск на схожую сумму. Тогда претензия была подготовлена на 5,7 миллиона рублей. Тем не менее, судом было принято решение отказать в удовлетворении предыдущего иска.

Более того, в октябре 2024 года Пресненский районный суд прекратил уголовное преследование похитителя, так как у дела истек срока давности. Трое других осужденных по делу о похищении Авраама Руссо тоже были освобождены в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Руссо потребовал десять миллионов рублей от покушавшегося на него Тархана Эльдукаева.