Температура на боеголовках «Орешника» равна температуре на поверхности Солнца

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 51 0

Информацией поделился российский президент на Форуме будущих технологий, подчеркнув, что весь мир говорит о российской ракете.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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Температура на боеголовках «Орешника» равна температуре на поверхности Солнца. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

«Боеголовки „Орешника“ выдерживают температуру равную температуре Солнца», — отметил Путин.

Лидер РФ подчеркнул, что такие системы пытались сделать уже давно, но таких материалов раньше не было. Проблема заключалась в том, что при полете ракета начинала плавиться в процессе, будто эскимо.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Весь мир заговорил об этом оружии 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент России Владимир Путин.

Спустя время главком ВСУ Александр Сырский, как ранее сообщал 5-tv.ru, Украина не способна сбить новейшую российскую ракету. Как отметил генерал, «Орешник» является угрозой для Украины, так как существует всего несколько систем ПВО, которые могут ее перехватить.

По словам Сырского, Киев ведет переговоры со странами-партнерами по поводу получения такого оружия. В то же время российский лидер Владимир Путин развенчал этот миф, сообщив, что новейшую российскую ракету не может уничтожить ни одна система ПВО в мире.

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