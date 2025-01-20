Сырский подтвердил, что Украина не способна сбить «Орешник»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался о новейшем российском ракетном комплексе «Орешник». По его словам, у армии страны нет систем противовоздушной обороны (ПВО), способных перехватить такую баллистическую гиперзвуковую ракету «Орешник».

«К сожалению, у нас пока нет (таких систем), но мы должны сделать все, чтобы они появились», — заявил генерал в интервью на украиснком ТВ.

Как отметил главком ВСУ, новая российская ракета является угрозой для Украины, так как существует всего несколько систем ПВО, которые могут ее перехватить. По словам Сырского, Киев ведет переговоры со странами-партнерами по поводу получения такого оружия.

Появление «Орешника», добавил он, заставляет Киев работать над созданием собственных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Украинские специалисты, по его информации, «уже занимаются» их разработкой. Получить результат Сырский надеется «в ближайшее время».

В декабре прошлого года в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что не существует оружия, способного сбить «Орешник». В ответ на заявления западных экспертов, утверждающих обратное, он предложил технологическую дуэль — пусть попробуют доказать свою правоту, перехватив удар по цели в Киеве. Путин подчеркнул, что Москва готова к такому эксперименту.

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