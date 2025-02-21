«Вряд ли ему что-то светит»: Собянин о перспективах возвращения Renault в Россию

Собянин: Renault вряд ли что-то светит в России
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Мэр столицы прокомментировал слова главы автоконцерна Луки де Мео.
Мэр Москвы Сергей Собянин сомневается, что автоконцерн Renault вернется в Россию. Его цитирует РИА Новости.
«Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит», — сказал Собянин.
Таким образом градоначальникк прокомментировал слова главы Renault Луки де Мео, который не исключил возвращение автоконцерна в нашу страну.
В 2022 года французская компания вслед за многими другими приостановила работу в России после начала спецоперации России по защите Донбасса. После этого российские активы компании перешли в госсобственность, а другая — Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).
Теперь на фоне меняющейся политической обстановке многие компании изъявили свое желание вернуться на российский рынок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказал вице-премьер РФ Денис Мантуров о возвращении западных компаний. Он подчеркнул, что страна будет находить решения о сотрудничестве с выгодными корпорациями.
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